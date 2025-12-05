Rencontres chorégraphiques du conservatoire de Vanves Conservatoire de Vanves Vanves
Rencontres chorégraphiques du conservatoire de Vanves Conservatoire de Vanves Vanves vendredi 5 décembre 2025.
Extraits de répertoire : Michèle Murray et Dominique Bagouet
Classes de danse contemporaine de Marie Leca et Priscilla Danton
Les élèves des classes de danse contemporaine sont invités dans le cadre des rencontres chorégraphiques du conservatoire de Vanves
Le vendredi 05 décembre 2025
de 20h00 à 21h00
gratuit
Lien de réservation à venir
Public jeunes et adultes.
Conservatoire de Vanves 12-21 rue Solferino 92170 Vanves
