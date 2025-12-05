Rencontres chorégraphiques du conservatoire de Vanves Conservatoire de Vanves Vanves

Extraits de répertoire : Michèle Murray et Dominique Bagouet

Classes de danse contemporaine de Marie Leca et Priscilla Danton

Les élèves des classes de danse contemporaine sont invités dans le cadre des rencontres chorégraphiques du conservatoire de Vanves

Le vendredi 05 décembre 2025

de 20h00 à 21h00

gratuit

Lien de réservation à venir

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-05T21:00:00+01:00

fin : 2025-12-05T22:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-05T20:00:00+02:00_2025-12-05T21:00:00+02:00

Conservatoire de Vanves 12-21 rue Solferino 92170 Vanves

https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis