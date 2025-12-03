Rencontres chorégraphiques du conservatoire de Villejuif Conservatoire de Villejuif Villejuif

Rencontres chorégraphiques du conservatoire de Villejuif Conservatoire de Villejuif Villejuif samedi 10 janvier 2026.

Extraits de
répertoire de Michel Murray, Dominique Bagouet, Heinz Spoerli
Julie Sicard,
création
Élèves du cycle de préparation à l’enseignement supérieur de danse
contemporaine, classique et jazz

Les élèves des classes de danse contemporaine sont invités dans le cadre des rencontres chorégraphiques du conservatoire de Villejuif
Le samedi 10 janvier 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit

Lien de réservation à venir

Public jeunes et adultes.

Conservatoire de Villejuif 159 avenue de Paris  94800 Villejuif
https://www.facebook.com/crrdeparis