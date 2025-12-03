Rencontres chorégraphiques du conservatoire de Villejuif Conservatoire de Villejuif Villejuif
Rencontres chorégraphiques du conservatoire de Villejuif Conservatoire de Villejuif Villejuif samedi 10 janvier 2026.
Extraits de
répertoire de Michel Murray, Dominique Bagouet, Heinz Spoerli
Julie Sicard,
création
Élèves du cycle de préparation à l’enseignement supérieur de danse
contemporaine, classique et jazz
Les élèves des classes de danse contemporaine sont invités dans le cadre des rencontres chorégraphiques du conservatoire de Villejuif
Le samedi 10 janvier 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit
Lien de réservation à venir
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-10T20:00:00+01:00
fin : 2026-01-10T21:00:00+01:00
Date(s) : 2026-01-10T19:00:00+02:00_2026-01-10T20:00:00+02:00
Conservatoire de Villejuif 159 avenue de Paris 94800 Villejuif
https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis