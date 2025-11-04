Rencontres Ciné Montagne Grenoble

Rencontres Ciné Montagne Grenoble mardi 4 novembre 2025.

Rencontres Ciné Montagne

Palais des Sports Grenoble Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-04

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-04

Les Rencontres Ciné Montagne de Grenoble sont de retour pour vous faire vibrer durant 5 soirées de projections de films de montagne !

.

Palais des Sports Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 57 04 27 00 grenoble.montagne@grenoble.fr

English : Rencontres Ciné Montagne

The Rencontres Ciné Montagne de Grenoble are back to thrill you during 5 evenings of mountain films!

German : Rencontres Ciné Montagne

Die Rencontres Ciné Montagne de Grenoble sind wieder da, um Sie an fünf Abenden mit Bergfilmvorführungen zu begeistern!

Italiano : Rencontres Ciné Montagne

I Rencontres Ciné Montagne de Grenoble tornano ad emozionarvi con 5 serate di film di montagna!

Espanol : Rencontres Ciné Montagne

Los Rencontres Ciné Montagne de Grenoble vuelven a emocionarle durante 5 veladas de cine de montaña

L’événement Rencontres Ciné Montagne Grenoble a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme Grenoble Alpes