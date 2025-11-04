Rencontres Ciné Montagne Grenoble
Rencontres Ciné Montagne Grenoble mardi 4 novembre 2025.
Rencontres Ciné Montagne
Palais des Sports Grenoble Isère
Début : Vendredi 2025-11-04
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-04
Les Rencontres Ciné Montagne de Grenoble sont de retour pour vous faire vibrer durant 5 soirées de projections de films de montagne !
Palais des Sports Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 57 04 27 00 grenoble.montagne@grenoble.fr
English : Rencontres Ciné Montagne
The Rencontres Ciné Montagne de Grenoble are back to thrill you during 5 evenings of mountain films!
German : Rencontres Ciné Montagne
Die Rencontres Ciné Montagne de Grenoble sind wieder da, um Sie an fünf Abenden mit Bergfilmvorführungen zu begeistern!
Italiano : Rencontres Ciné Montagne
I Rencontres Ciné Montagne de Grenoble tornano ad emozionarvi con 5 serate di film di montagna!
Espanol : Rencontres Ciné Montagne
Los Rencontres Ciné Montagne de Grenoble vuelven a emocionarle durante 5 veladas de cine de montaña
