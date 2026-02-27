Rencontres Ciné Solidarité et Tolérance Rue de l’Abreuvoir Loudun

Rencontres Ciné Solidarité et Tolérance

Les Rencontres ciné de Loudun transmettent des valeurs de solidarité et tolérance, par le cinéma. Au cours de la semaine, plusieurs films sont proposés et les projections sont suivies de rencontres avec des invités (réalisateur, scénariste…) Séances tout public à 20h30.1 film gratuit par jour !

DIFFÉRENTE

De Lola Doillon

Katia est une brillante documentaliste de 35 ans qui fait preuve de singularité dans sa manière de vivre ses relations, toutes plus ou moins chaotiques. Sa participation à un nouveau reportage l’amène enfin à mettre un mot sur sa différence. Cette révélation va chambouler une vie déjà bien compliquée.

En présence de Gabrièle Roux, première assistante réalisatrice. .

