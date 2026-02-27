Rencontres Ciné Solidarité et Tolérance Rue de l’Abreuvoir Loudun
Rencontres Ciné Solidarité et Tolérance
Rue de l’Abreuvoir Cinéma Le Cornay Loudun Vienne
Gratuit
2026-03-20
Les Rencontres ciné de Loudun transmettent des valeurs de solidarité et tolérance, par le cinéma. Séances tout public à 20h30.1 film gratuit par jour !
le secret des mésanges
D’Antoine Lanciaux et Pierre-Luc Granjon
Lorsque Lucie, 9 ans, arrive à Bectoile pour les vacances, elle n’a aucune idée des aventures qui l’attendent !
Sa mère Caro y mène des fouilles archéologiques avec son collègue Pierrot. Cette dernière a grandi dans ce même village qui est aussi le théâtre d’un secret de famille que Lucie s’apprête à découvrir. Guidée par un couple de mésanges et avec l’aide de son nouvel ami Yann, Lucie est bien décidée à se plonger dans son histoire familiale.
Des sous-sols d’un château en ruine à une vieille caravane oubliée à l’orée des bois, cette aventure les mènera de surprises insolites en fabuleuses découvertes !
En présence d’Antoine Lanciaux, coréalisateur du film. .
Rencontres Ciné Solidarité et Tolérance
