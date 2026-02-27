Rencontres Ciné Solidarité et Tolérance Rue de l’Abreuvoir Loudun

Rencontres Ciné Solidarité et Tolérance

Les Rencontres ciné de Loudun transmettent des valeurs de solidarité et tolérance, par le cinéma. Séances tout public à 20h30.1 film gratuit par jour !

le secret des mésanges

D’Antoine Lanciaux et Pierre-Luc Granjon

Lorsque Lucie, 9 ans, arrive à Bectoile pour les vacances, elle n’a aucune idée des aventures qui l’attendent !

Sa mère Caro y mène des fouilles archéologiques avec son collègue Pierrot. Cette dernière a grandi dans ce même village qui est aussi le théâtre d’un secret de famille que Lucie s’apprête à découvrir. Guidée par un couple de mésanges et avec l’aide de son nouvel ami Yann, Lucie est bien décidée à se plonger dans son histoire familiale.

Des sous-sols d’un château en ruine à une vieille caravane oubliée à l’orée des bois, cette aventure les mènera de surprises insolites en fabuleuses découvertes !

En présence d’Antoine Lanciaux, coréalisateur du film. .

