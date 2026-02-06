Rencontres Cinéma Nature Salle Laurent Grillet Dompierre-sur-Besbre

Rencontres Cinéma Nature

Salle Laurent Grillet 1 route de Vichy Dompierre-sur-Besbre Allier

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-05

2026-04-02

Festival de cinéma autour de la Nature (films, expos, animations nature, concerts…) organisé par l’association Cistudes&Compagnie

Salle Laurent Grillet 1 route de Vichy Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 62 81 cistudesetcompagnie@gmail.com

English :

Nature film festival (films, exhibitions, nature events, concerts…) organized by the Cistudes&Compagnie association

