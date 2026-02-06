Rencontres Cinéma Nature Salle Laurent Grillet Dompierre-sur-Besbre
Rencontres Cinéma Nature Salle Laurent Grillet Dompierre-sur-Besbre jeudi 2 avril 2026.
Rencontres Cinéma Nature
Salle Laurent Grillet 1 route de Vichy Dompierre-sur-Besbre Allier
Tarif : – –
Début : 2026-04-02
fin : 2026-04-05
2026-04-02
Festival de cinéma autour de la Nature (films, expos, animations nature, concerts…) organisé par l’association Cistudes&Compagnie
Salle Laurent Grillet 1 route de Vichy Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 62 81 cistudesetcompagnie@gmail.com
English :
Nature film festival (films, exhibitions, nature events, concerts…) organized by the Cistudes&Compagnie association
L’événement Rencontres Cinéma Nature Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire