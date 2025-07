Rencontres Cinématographiques d’Arles 9e édition Croisière Arles

Rencontres Cinématographiques d’Arles 9e édition Croisière Arles lundi 28 juillet 2025.

Rencontres Cinématographiques d’Arles 9e édition

Du lundi 28 juillet au vendredi 1er août 2025 de 21h45 à 0h. Croisière 65 Boulevard Emile Combes Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-28 21:45:00

fin : 2025-08-01 00:00:00

Date(s) :

2025-07-28

Les Rencontres Cinématographiques d’Arles prennent place en plein air pour célébrer les métiers du cinéma. Ce festival d’avant-premières est rythmé par des rencontres avec des réalisateurs, des projections de courts-métrages et une performance artistique.

Programme de l’édition 2025 5 avants-premières



– CONNEMARA d’Alex Lutz / lundi 28 juillet à 21h45

Rencontre avec le réalisateur



Adaptation à la fois libre et fidèle du livre de Nicolas Mathieu (éd. Actes Sud), ce Connemara est une magnifique recherche de la pureté des émotions dans les fêlures et les imperfections. Avec un montage fleuve, magnétique, à fleur de peau, Alex Lutz compose ici son œuvre la plus sensible. Il réunit un parfait duo de cinéma (Mélanie Thierry et Bastien Bouillon) qui porte haut la légèreté de l’évasion amoureuse et la gravité des sentiments qui en découlent



– LE ROI SOLEIL de Vincent Maël Cardona / mardi 29 juillet à 21h45

Rencontre avec le réalisateur



Un scénario audacieux qui multiplie les pistes narratives l’appât du gain incite les personnages à réécrire sans cesse leur histoire. Vincent Maël Cardona réunit un casting épatant dans un PMU à huis-clos et réussit le tour de force d’embarquer le spectateur dans un tourbillon de péripéties qui se dénoue avec habileté.



– MARCEL ET MONSIEUR PAGNOL de Sylvain Chomet / mercredi 30 juillet à 21h445

Séance précédée du court-métrage LE JOUR OÙ J’AI LÉCHÉ UN CAILLOU de l’école MoPA, en présence des étudiant.e.s.



À 10H séance supplémentaire pour le jeune public.



À l’apogée de sa gloire, Marcel Pagnol décide de raconter son enfance, sa Provence, ses premières amours… Fourmillante de détails, l’animation brillante de Sylvain Chomet (Les Triplettes de Belleville, L’Illusionniste) redonne vie à ce récit qui émerveillera les spectateurs de tous âges !



– VALEUR SENTIMENTALE de Joachim Trier / jeudi 31 juillet à 21h45

Séance précédée du court-métrage HOME SWEET HOME de l’école MoPA (sous réserve)



Grand Prix du dernier Festival de Cannes, Joaquim Trier démontre une nouvelle fois la virtuosité de sa mise en scène. Dans la parfaite continuité de Julie en 12 chapitres, on retrouve la géniale Reinate Reinsve, une narration subtile et une superbe cinématographie, sensible, lyrique parfois, mais avec ce qu’il faut de retenue pour faire de ce portrait familial un film ample et émouvant.



– UN SIMPLE ACCIDENT de Jafar Panahi / vendredi 1er août à 21h45

Séance précédée d’une performance de la poétesse franco-iranienne Leïla Azmayesh accompagnée du musicien iranien Farshad Soltani du trio Soltani.



Jafar Panahi revient avec l’énergie d’une revanche et propose une fable sombre, teintée d’humour, et en résonance directe avec sa propre situation politique. Primé de la Palme d’Or à Cannes, c’est cette puissante volonté de faire du cinéma coûte que coûte qui est récompensée et qui nous bouleverse. .

Croisière 65 Boulevard Emile Combes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52 a.cassan.cinema@actes-sud.fr

English :

Les Rencontres Cinématographiques d’Arles takes place outdoors to celebrate the cinema profession. This festival of previews features meetings with directors, screenings of short films and an artistic performance.

German :

Die Rencontres Cinématographiques d’Arles finden unter freiem Himmel statt, um die Berufe der Filmbranche zu feiern. Dieses Festival der Vorpremieren wird von Begegnungen mit Regisseuren, Kurzfilmvorführungen und einer künstlerischen Performance bestimmt.

Italiano :

I Rencontres Cinématographiques d’Arles si svolgono all’aperto per celebrare il mestiere del cinema. Questo festival di anteprime è scandito da incontri con i registi, proiezioni di cortometraggi e una performance artistica.

Espanol :

Los Rencontres Cinématographiques d’Arles tienen lugar al aire libre para celebrar la profesión cinematográfica. Este festival de preestrenos está salpicado de encuentros con directores, proyecciones de cortometrajes y una representación artística.

L’événement Rencontres Cinématographiques d’Arles 9e édition Arles a été mis à jour le 2025-07-23 par Office de Tourisme d’Arles