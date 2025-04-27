Rencontres / conférences Chemins de pensée Sanctuaire Bernadette Soubirous Nevers

Rencontres / conférences Chemins de pensée Sanctuaire Bernadette Soubirous Nevers dimanche 17 août 2025.

Rencontres / conférences Chemins de pensée

Sanctuaire Bernadette Soubirous 34 Rue Saint-Gildard Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-17 13:30:00

fin : 2025-08-17 14:30:00

Date(s) :

2025-08-17

Chaque séance de Chemins de pensée est unique. A chaque fois, un nouvel intervenant vient discuter, échanger, philosopher autour de sujet divers et variés.

Au programme de ces rencontres / conférences

1 Maïna Thareau corps et costume (dimanche 27 avril)

Cheminez à travers la création costume du spectacle. Du personnage au comédien, du comédien au personnage.

Découvrez comment le costume vient souligner un texte, un propos.

Comment le costume peut traduire une intention, un caractère, une origine sociale…

Laissez-vous embarquer dans le travail imperceptible qui s’opère dans les coulisses du spectacle.

° Maïna THAREAU est costumière et artisane couturière. Diplômée des métiers d’arts et après une vingtaine d’années de pratique dans les domaines de la confection et création textile, elle a désormais installé son atelier à la Charité-sur-Loire où elle développe sa pratique à travers divers services autour du vêtement (confection sur-mesure, réparation, transformation), du costume de scène ou encore de l’aménagement intérieur (déco, ameublement textile).

2 Jean-Pierre Lemaire Livre La plus secrète des saintes présentation / signature (dimanche 25 mai)

Comment pouvons nous rencontrer Bernadette, vérifier l’authenticité de son message et laisser peu à peu ce message nous habiter ?

° Jean-Pierre LEMAIRE, né en 1948, a enseigné au lycée Henri IV et à Sainte Marie de Neuilly jusqu’en 2014. Il commence à publier de la poésie dans les années 1980 avec le soutien de Jean Grosjean et de Philippe Jaccottet. Il a eu la chance d’aller à Lourdes tous les ans pendant une vingtaine d’années pour participer à un jury de poésie. C’est la qu’il a rencontré Bernadette. Il est l’auteur d’une dizaine de recueils aux éditions Gallimard principalement. Il a reçu en 1999 le Grand Prix de poésie de l’Académie Française et en 2014 le Prix de l’Académie catholique de France.

3 Pascale Nectoux et Patricia Noblet l’expérience des peintres partagée (dimanche 29 juin)

Le nom de Bernadette me renvoie à mes jeunes années, à l’école des sœurs de la Providence. Une réplique de la grotte de Lourdes était installée au fond de notre cour de récréation. Une statue de la Vierge l’éclairait, qui nous impressionnait et nous rassurait à la fois.

Evidemment, nous faisions bien trop de tapage pour susciter son apparition ! Et sans doute n’y avait-il pas de sainte parmi nous ? Bernadette, elle, nous semblait proche. Elle nous ressemblait…un peu comme une sœur.

A l’entrée de l’Espace Bernadette, une même réplique de la grotte de Lourdes m’a rappelé cette joie de l’enfance qui joue, fascinée et confiante, au bord du mystère.

Joie que l’étymologie du terme béatification met en lumière aujourd’hui. C’est avec une vraie joie que je confie aux célébrations de la béatification de Bernadette ma série de toiles, baptisées Cupules . Sur la modestie de leur fond bistre, chacune dessine une gamme de volutes colorées qui cheminent ainsi que nos vies aspirant à la béatitude.

Pascale Nectoux.

° Pascale Nectoux, née à Paris, diplômée de Sciences Po, de philosophie et de sémiologie. D’abord commissaire d’exposition et directrice de création dans la communication. En 2003, changement de cap thèse d’histoire de l’art à l’EHESS (Les écrits d’artistes de Cobra à Art & Language) et formation aux Beaux-Arts de Paris. Se consacre à la peinture depuis 2006 et à la céramique depuis 2017. Elle a installé son atelier à Pouilly-sur-Loire en 2010 et a créé en 2013 la FIAAC en Pouilly Fumé avec les vignerons et vigneronnes de l’appellation Pouilly Fumé.

4 Sylvie Guegnon (dimanche 6 juillet) témoignage sur le spectacle « Chemin de vies, un concept »

5 Karen Chevallier Genius Loci ou se laisser imprégner de l’esprit du lieu (dimanche 20 juillet)

L’approche sensorielle et sensible de l’espace mêle vision (lignes, couleurs, lumière, taille, proportion…) et autres sensations physiques (ambiance, matières, sons, présence des éléments naturels, température, humidité, vent, végétal…). Comment une architecte-paysagiste-danseuse appréhende et comprend (prend avec elle) l’espace ? Comment en garde-t-elle trace ? Venez en faire l’expérience.

° Karen Chevallier, née en 1968, voyage dès l’enfance, se forme en architecture, danse contemporaine, paysage et urbanisme, travaille en Guyane et à Paris, et se pose dans la Nièvre en 2009. Aujourd’hui architecte conseillère au CAUE89 (Auxerre) et enseignante de Design d’espace à l’ESAAB (Nevers), elle ne cesse d’apprendre, partager, concevoir des espaces à vivre, dessiner et surtout, chanter et danser sa vie en tout lieu et à chaque instant. Son crédo Genius Loci, l’improvisation in situ.

6 Lucie Anceau au-delà des contingences du corps danse et handicap (dimanche 10 août)

Changer le regard que l’on porte sur l’Autre, apprendre à observer finement les spécificités de chacun, transformer les faiblesses en forces, mettre un corps valide au service de corps empêchés ou contraints… Lucie Anceau vous propose de partager son expérience de près de 20 ans auprès de personnes en situation de handicap afin de comprendre comment la danse peut permettre de dépasser toutes les limites physiques. Un témoignage sensible et sincère permettant d’aborder avec humanisme la question de la Différence.

° Lucie Anceau est une danseuse singulière qui développe une recherche autour de l’Autre, de la différence et de la rencontre sous toutes ses formes. Son appétence pour l’expérience avec le handicap, l’étrange, l’étranger, semble vouloir sans cesse travailler toutes les subtilités que la scène lui offre.

Lucie commence la danse à l’âge de 4 ans aux côtés de Marie-Jo Gros, cofondatrice du festival Art Danse à Dijon. Après une formation en danse classique avec Serge Chaufour au CNR de Dijon (1990-1999), où elle obtient une médaille d’or en 1998, elle devient interprète pour Philippe Combes, Gwendaël Lemonnier, Jany Jérémie / Cie Les Migrateurs Transatlantiques (13), Lieux Publics / Centre National des Arts de la Rue (13), Valérie Berger / Cie Tétradanse (97), Marie Zawada / Cie A vous d’voir (58), Rénata Kaprinyak / Cie Substance (71), Céline Guillaume / Cie Le Lys Blanc (58) et principalement Alfred Alerte / Cie Alfred Alerte (58), avec lequel elle danse depuis 2005 et partage l’écriture chorégraphique de plusieurs spectacles.

Curieuse et ouverte au monde, Lucie se frotte au jeu théâtral avec Barbara Boichot / En Compagnie (58), vient mettre en mouvement le conte aux côtés de Valer’Egouy (97) et Laurence Benedetti (71), danse l’univers sonore d’Alain Mignon / Cie Déviation (58), rencontre l’art de la marionnette et du théâtre visuel auprès de la Cie les 7 marches (89). Elle participe aussi à des projets mêlant dessin et danse en tandem avec Aurore Petit, autrice et illustratrice basée à Nantes (44).

7 Lucie Anceau, Maggy Dupa, Laetitia LLop, Sylvie Gueugnon l’expérience des artistes du parcours-spectacle partagée (dimanche 17 août)

Dates de ces rencontres / conférences

– Dimanche 27 avril de 13h30 à 14h30

– Dimanche 25 mai de 13h30 à 14h30

– Dimanche 29 juin de 13h30 à 14h30

– Dimanche 6 juillet de 13h30 à 14h30

– Dimanche 20 juillet de 13h30 à 14h30

– Dimanche 10 aout de 13h30 à 14h30

– Dimanche 17 août de 13h30 à 14h30

Gratuit

Informations pratiques

– Sans réservation

– Capacité limitée

– Accès PMR

Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter l’Espace Bernadette au 03.86.71.99.50 .

Sanctuaire Bernadette Soubirous 34 Rue Saint-Gildard Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 71 99 50 contact@espace-bernadette.com

English : Rencontres / conférences Chemins de pensée

German : Rencontres / conférences Chemins de pensée

Italiano :

Espanol :

L’événement Rencontres / conférences Chemins de pensée Nevers a été mis à jour le 2025-05-16 par OT Nevers