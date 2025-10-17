Rencontres contemporaines musique Auditorium Le Monastier-sur-Gazeille

Rencontres contemporaines musique Auditorium Le Monastier-sur-Gazeille vendredi 17 octobre 2025.

Rencontres contemporaines musique

Auditorium 1 rue Vital Erailh (1er étage) Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire

Début : 2025-10-17 20:00:00

2025-10-17

Les rencontres contemporaines et l’ECE du Monastier vous invitent à découvrir Boa Turbo, à un concert de clarinettes basses.

Répertoire sur mesure, rencontre public-artistes après le concert.

Auditorium 1 rue Vital Erailh (1er étage) Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 62 20 60 contact@rencontres-contemporaines.com

English :

Les rencontres contemporaines and the ECE du Monastier invite you to discover Boa Turbo, a bass clarinet concert.

Customized repertoire, audience-artist meeting after the concert.

German :

Les rencontres contemporaines und die ECE du Monastier laden Sie ein, Boa Turbo zu entdecken, zu einem Konzert für Bassklarinetten.

Repertoire nach Maß, Treffen zwischen Publikum und Künstlern nach dem Konzert.

Italiano :

Les rencontres contemporaines e l’ECE du Monastier vi invitano a scoprire Boa Turbo, un concerto per clarinetto basso.

Repertorio su misura, incontro pubblico-artisti dopo il concerto.

Espanol :

Les rencontres contemporaines y la ECE du Monastier le invitan a descubrir Boa Turbo, un concierto para clarinete bajo.

Repertorio a medida, encuentro público-artista después del concierto.

L’événement Rencontres contemporaines musique Le Monastier-sur-Gazeille a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal