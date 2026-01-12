Rencontres Créa’Jeux Les Retrouvailles Saint-Léonard-de-Noblat
Rencontres Créa’Jeux Les Retrouvailles Saint-Léonard-de-Noblat dimanche 18 janvier 2026.
Rencontres Créa’Jeux
Les Retrouvailles 9 Boulevard Carnot Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-01-18 2026-02-15 2026-03-15 2026-04-19 2026-05-17 2026-06-21 2026-07-19 2026-08-16 2026-09-20 2026-10-18 2026-11-15 2026-12-20
Rencontres Créa’Jeux
Des séances dédiées au test et au développement de prototypes de jeux, ainsi qu’à la peinture de figurines.
Un espace d’échanges, d’expérimentation et de créativité. .
Les Retrouvailles 9 Boulevard Carnot Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 06 49 37 joueursdenoblat@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rencontres Créa’Jeux
L’événement Rencontres Créa’Jeux Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-01-09 par OT de Noblat