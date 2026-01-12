Rencontres Créa’Jeux Les Retrouvailles Saint-Léonard-de-Noblat

Rencontres Créa’Jeux

Les Retrouvailles 9 Boulevard Carnot Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Gratuit

Début : 2026-01-18

fin : 2026-07-19

2026-01-18 2026-02-15 2026-03-15 2026-04-19 2026-05-17 2026-06-21 2026-07-19 2026-08-16 2026-09-20 2026-10-18 2026-11-15 2026-12-20

Des séances dédiées au test et au développement de prototypes de jeux, ainsi qu’à la peinture de figurines.

Un espace d’échanges, d’expérimentation et de créativité. .

Les Retrouvailles 9 Boulevard Carnot Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 06 49 37 joueursdenoblat@gmail.com

