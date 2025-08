Rencontres culinaires et artisanales en Europe Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Rencontres culinaires et artisanales en Europe Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault vendredi 7 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-07 20:00 – 21:30

Vendredi 7 novembre – 20h – durée 1h15 – Ormédo – tout public – sur réservation au 02 51 78 98 60

Avec Valère Suriray, en partenariat avec le festival Nature NomadeParti de Nantes avec son fidèle camping-car, Valère Suriray traverse les collines verdoyantes de l’Italie, les vallées sauvages de l’Albanie, les cotes escarpées du Monténégro, les terres ensoleillées de Grèce, les plaines fertiles de la Roumanie jusqu’aux aux vignobles vallonnés de la Hongrie. Il va à la rencontre d’agriculteurs, de vignerons et d’artisans, des femmes et des hommes passionnés, dévoués et plein de créativité.De retour de voyage Valère Suriray écrit ce magnifique ouvrage Rencontres culinaires et artisanales d’Europe. Plus qu’un recueil de recettes de la Méditerranée et des Balkans ce livre est une série de portraits de celles et ceux qui préservent leurs terroirs et ont plaisir à partager leur passion.Invité du festival nantais Nature Nomade, Valère Suriray fait une halte à Ormédo pour nous raconter toutes ses rencontres et, qui sait, peut-être nous faire gouter une des recettes du livre….Vendredi 7 novembre – 20h – durée 1h15 – Ormédo – tout public – sur réservation au 02 51 78 98 60

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

