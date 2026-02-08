Rencontres culture et solidarité | Sieste musicale cosmique

Pour cette nouvelle édition, le festival vous embarque dans l’espace, thème choisi par les résidents des hébergements sociaux du pôle Rosa Luxembourg.

La médiathèque vous propose une sieste musicale dédiée au étoiles et au cosmos qui vous libérera de la pesanteur terrestre !

Cette sieste sera suivie de deux medleys concoctés par le CMA13

– Un ensemble de saxophones (enseignant, Mr Joakim CIESLA)

– Un duo de violons (enseignant, Mr Cyril GUIGNIER).

Embarquez pour un voyage au cœur de l’espace et des étoiles avec la 9ᵉ édition des Rencontres Culture et Solidarité !

Cette année encore, les Bibliothèques de la Ville de Paris, le Pôle Rosa Luxemburg, le Conservatoire Maurice Ravel et la Fondation Pathé unissent leurs forces pour vous offrir une programmation riche, curieuse et pleine d’aventures dans le 13ᵉ arrondissement.

Le vendredi 10 avril 2026

de 15h30 à 17h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-10T18:30:00+02:00

fin : 2026-04-10T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-10T15:30:00+02:00_2026-04-10T17:30:00+02:00



https://parismmp.wixsite.com/mediathequemusicale +33155807530 mmp@paris.fr https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/ https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

