Invitation au Voyage 12e Festival.

Découvrez le programme et rencontrez en images et vidéos quelques-uns des poètes et artistes invités.

Une rencontre proposée et animée par La Voix du Poème.

21 Rue de la République

Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 46 62 contacts@librairieclareton.fr

English :

Invitation au Voyage ? 12th Festival.

Discover the program and meet some of the guest poets and artists in pictures and videos.

A meeting proposed and hosted by La Voix du Poème.

German :

Einladung zur Reise ? 12. Festival.

Entdecken Sie das Programm und treffen Sie in Bildern und Videos einige der eingeladenen Dichter und Künstler.

Ein Treffen, das von La Voix du Poème vorgeschlagen und moderiert wird.

Italiano :

Invitation au Voyage? 12° Festival.

Scoprite il programma e incontrate alcuni dei poeti e artisti ospiti in immagini e video.

Ospitato da La Voix du Poème.

Espanol :

Invitation au Voyage 12º Festival.

Descubra el programa y conozca a algunos de los poetas y artistas invitados en imágenes y vídeos.

Organizado por La Voix du Poème.

