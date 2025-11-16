Rencontres d’acteurs Ecologie, éducation à l’environnement et culture scientifique Maison de l’Environnement Parc Izadia Anglet

Rencontres d’acteurs Ecologie, éducation à l’environnement et culture scientifique

Maison de l’Environnement Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

2025-11-16

A l’occasion de l’ouverture de la Maison de l’environnement, venez découvrir des structures œuvrant pour la préservation et la sensibilisation de la biodiversité ainsi qu’à la culture scientifique de notre territoire. Les associations présenteront leurs missions et outils de médiation pour les publics.

Au programme animations, présentations, matériel pédagogique… Venez nombreux.ses et curieux.ses !

Commerçant présent La Torref’

Implantée à Anglet depuis de nombreuses années, cette torréfaction artisanale est un lieu pour les amateurs de café où chaque grain vert sélectionné répond à des critères stricts de récolte et de traitement, reflétant ses valeurs environnementales et sociétales ! Différents types de boissons chaudes y sont proposées ainsi que des pâtisseries faites maison.

