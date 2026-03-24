Rencontres d’acteurs Ecologie, éducation à l’environnement et culture scientifique Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet

Rencontres d’acteurs Ecologie, éducation à l’environnement et culture scientifique

Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

À l’occasion de l’ouverture annuelle, de la Maison de l’Environnement et d’Izadia, venez découvrir des structures œuvrant pour la préservation et la sensibilisation de la biodiversité ainsi qu’à la culture scientifique de notre territoire.

Les associations présenteront leurs missions et outils de médiation pour les publics Association Water Family Du Flocon à la Vague, Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement, Eveiller sa nature, Ligue de la Protection des Oiseaux (LPO).

Au programme animations, présentations, matériel pédagogique… Venez nombreux.ses et curieux.ses !

Tout public. .

Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48

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English : Rencontres d’acteurs Ecologie, éducation à l’environnement et culture scientifique

L’événement Rencontres d’acteurs Ecologie, éducation à l’environnement et culture scientifique Anglet a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Anglet