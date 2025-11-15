Rencontres d’acteurs Transition écologique et missions éco-responsable Maison de l’Environnement Anglet

Rencontres d’acteurs Transition écologique et missions éco-responsable

Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

2025-11-15

À l’occasion de l’ouverture de la Maison de l’Environnement, venez rencontrer des structures engagées en faveur de de la transition écologique et énergétique sur notre territoire. Les associations vous présenteront leurs actions, leurs missions et leur impact local.

Au programme animations, présentations, démonstrations… Venez nombreux.ses et curieux.ses !

Tout public. .

Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48

