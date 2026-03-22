Rencontres d’acteurs Transition écologique et missions éco-responsable Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet

Rencontres d’acteurs Transition écologique et missions éco-responsable

Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 15:00:00

fin : 2026-04-11 17:00:00

Date(s) :

2026-04-11

À l’occasion de l’ouverture annuelle, de la Maison de l’Environnement et d’Izadia, venez rencontrer des structures engagées en faveur de de la transition écologique et énergétique sur notre territoire.

Les associations vous présenteront leurs actions, leurs missions et leur impact local Tree6clope, Génies verts, Konpon Txoko, Les carrioles vertes, Inter AMAP Pays Basque, Olatu.

Au programme animations, présentations, démonstrations… Venez nombreux.ses et curieux.ses !

Tout public. .

Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48

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English : Rencontres d’acteurs Transition écologique et missions éco-responsable

L’événement Rencontres d’acteurs Transition écologique et missions éco-responsable Anglet a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Anglet