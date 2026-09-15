Informations pratiques

Anglet

Rencontres d’acteurs « Transition écologique et missions éco-responsable »

Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 15:00:00

fin : 2026-09-26 17:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Venez à la rencontre des associations qui œuvrent en faveur de la transition écologique et énergétique. Elles vous présenteront leurs projets, leurs engagements et les initiatives qu’elles mènent au quotidien sur notre territoire.

Les associations vous présenteront leurs actions, leurs missions et leur impact local : Bil ta Garbi, atelier Vélo Txirrind’Ola, Selgarrekin, La Générale, La Torref’

Au programme : animations, présentations, démonstrations, réparation… Venez nombreux.ses et curieux.ses !

Tout public. .

Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr

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English : Rencontres d’acteurs « Transition écologique et missions éco-responsable »

L’événement Rencontres d’acteurs « Transition écologique et missions éco-responsable » Anglet a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Anglet