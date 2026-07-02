AGENDA · Bahus-Soubiran
Rencontres dames aux Greens d’Eugénie Bahus-Soubiran
samedi 17 octobre 2026 · Bahus-Soubiran
Informations pratiques
Bahus-Soubiran
Rencontres dames aux Greens d’Eugénie
Golf des Greens d’Eugénie Bahus-Soubiran Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Rencontres dames aux Greens d’Eugénie
Ouvert à toutes
Convivialité assurée !
Samedi 17 octobre .
Golf des Greens d’Eugénie Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 11 63
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English : Rencontres dames aux Greens d’Eugénie
L’événement Rencontres dames aux Greens d’Eugénie Bahus-Soubiran a été mis à jour le 2026-07-02 par Tourisme Aire Eugénie
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