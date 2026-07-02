Informations pratiques

Bahus-Soubiran

Rencontres dames aux Greens d’Eugénie

Golf des Greens d’Eugénie Bahus-Soubiran Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

Rencontres dames aux Greens d’Eugénie

Ouvert à toutes

Convivialité assurée !

Vendredi 30 octobre .

Golf des Greens d’Eugénie Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 11 63

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English : Rencontres dames aux Greens d’Eugénie

L’événement Rencontres dames aux Greens d’Eugénie Bahus-Soubiran a été mis à jour le 2026-07-02 par Tourisme Aire Eugénie