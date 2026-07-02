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AGENDA · Bahus-Soubiran

Rencontres dames aux Greens d’Eugénie Bahus-Soubiran

lundi 9 novembre 2026 · Bahus-Soubiran

Rencontres dames aux Greens d’Eugénie Bahus-Soubiran

Informations pratiques

Début
lundi 9 novembre 2026
Fin
lundi 9 novembre 2026
Adresse
Golf des Greens d'Eugénie
Ville
40320 Bahus-Soubiran
Département
Landes
Tarif

Bahus-Soubiran

Rencontres dames aux Greens d’Eugénie

Golf des Greens d’Eugénie Bahus-Soubiran Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-09
fin : 2026-11-09

Date(s) :
2026-11-09

Rencontres dames aux Greens d’Eugénie
Ouvert à toutes
Convivialité assurée !
Lundi 9 novembre   .

Golf des Greens d’Eugénie Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 11 63 

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English : Rencontres dames aux Greens d’Eugénie

L’événement Rencontres dames aux Greens d’Eugénie Bahus-Soubiran a été mis à jour le 2026-07-02 par Tourisme Aire Eugénie

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