Rencontres d’architecture en mouvement exposition Energies désespoir Oloron-Sainte-Marie

Rencontres d’architecture en mouvement exposition Energies désespoir

Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – -5 EUR

Gratuit

Début : 2025-10-09

fin : 2025-10-11

2025-10-09

Encore heureux a décidé de mettre de l’ordre dans nos désespoirs, en organisant le pessimisme comme le proposait Walter Benjamin. Puis nous avons collectionné les énergies de celles et ceux qui luttent, inventent et réparent le monde. Pour partager nos recherches, nous avons choisi la peinture. Chaque image construite collectivement s’appuie sur

des réalités scientifiquement documentées. La couleur face au noir et blanc cinquante énergies adossées à cinquante désespoirs. Et au milieu, des extraits de la clameur qui gronde, les slogans des manifestations citoyennes réclamant plus de justice climatique. Vous êtes libres de parcourir cette forêt. Vous y perdre peut-être. Trouver un chemin entre abîmes et utopies. Contribuer à votre tour en partageant vos énergies ou vos désespoirs. Et enrichir ainsi les imaginaires de résistance. .

Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 98 00

