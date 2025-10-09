Rencontres d’architecture en mouvement exposition Prendre la clé des champs Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie

Rue de Rocgrand Espace Laulhère Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-09

fin : 2025-10-11

L’exposition renvoie à l’impasse environnementale à laquelle nous sommes tous confrontés. Architecture et agriculture sont deux arts qui ont émergé ensemble, lors de la révolution néolithique, et qui sont toujours restés liés jusqu’à leur séparation à l’époque industrielle. En industrialisant la fabrique de la ville et des champs, l’urbanisme et l’agronomie ont joué un rôle central dans le désastre écologique. Mais l’architecture peut et doit aujourd’hui s’émanciper de son imaginaire urbain moderne destructeur, et participer à la réinvention des pratiques horticoles et paysannes. Pour savoir comment nos sociétés pourront évoluer de façon écologique, il est indispensable de se replonger dans le temps long. De se raconter de nouveau notre histoire. De nous nourrir de ces quelques millénaires de relations plus ou moins stables entre les villes et les champs. .

