Rencontres d'architecture en mouvement exposition Prière de toucher (et réhabiliter) Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie jeudi 9 octobre 2025.

Rue de Rocgrand Espace Laulhère Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-10-09

fin : 2025-10-11

2025-10-09

Les images, omniprésentes dans les sociétés contemporaines, construisent les représentations et les façons dont le monde se raconte, elles jouent souvent un rôle croissant dans le débat public autour des enjeux territoriaux, et dans leur traitement politique et institutionnel. Dans ce contexte, les relations entre images et territoires sont multiples et complexes si certains territoires peuvent souffrir d’un manque de représentations dans les productions iconographiques, d’autres à l’inverse peuvent connaître des surplus d’images, qui alimentent parfois des représentations erronées ou incomplètes des réalités territoriales.

Exposition proposée par la mission photographique sur les ruralités du GIP EPAU. .

Rue de Rocgrand Espace Laulhère Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 98 00

