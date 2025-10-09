Rencontres d’architecture en mouvement exposition Pyrénées vernaculaires Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie
Rue de Rocgrand Espace Laulhère Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Co-autrice du livre What About Vernacular, Justine Lajus-Pueyo s’est lancée dans une traversée des Pyrénées en marchant, guidée par les constructions vernaculaires et à la recherche des ingéniosités des architectures de montagne. Elle nous livre ici ses premières photographies, prémices d’un ouvrage à paraître. .
Rue de Rocgrand Espace Laulhère Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 98 00
