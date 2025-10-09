Rencontres d’architecture en mouvement exposition Pyrénées vernaculaires Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie

Rencontres d’architecture en mouvement exposition Pyrénées vernaculaires Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie jeudi 9 octobre 2025.

Rencontres d’architecture en mouvement exposition Pyrénées vernaculaires

Rue de Rocgrand Espace Laulhère Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – -5 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-09

Co-autrice du livre What About Vernacular, Justine Lajus-Pueyo s’est lancée dans une traversée des Pyrénées en marchant, guidée par les constructions vernaculaires et à la recherche des ingéniosités des architectures de montagne. Elle nous livre ici ses premières photographies, prémices d’un ouvrage à paraître. .

Rue de Rocgrand Espace Laulhère Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 98 00

English : Rencontres d’architecture en mouvement exposition Pyrénées vernaculaires

German : Rencontres d’architecture en mouvement exposition Pyrénées vernaculaires

Italiano :

Espanol : Rencontres d’architecture en mouvement exposition Pyrénées vernaculaires

L’événement Rencontres d’architecture en mouvement exposition Pyrénées vernaculaires Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme du Haut-Béarn