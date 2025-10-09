Rencontres d’architecture en mouvement exposition Soutenir Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie

Rencontres d'architecture en mouvement exposition Soutenir

Rue de Rocgrand Espace Laulhère Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

jeudi 9 octobre 2025

Rue de Rocgrand Espace Laulhère Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – -5 EUR

Gratuit

Début : 2025-10-09

fin : 2025-10-11

2025-10-09

Soutenir interroge l’histoire du soin, des lieux et des architectures qui nous tiennent et nous soutiennent, plutôt qu’ils nous détiennent ou nous contiennent . À travers elle, il s’agît de questionner les divisions conscientes ou inconscientes qui fragmentent notre regard et notre capacité à penser de manière écosystémique. Comment imaginer de nouvelles formes de pensée et construire autrement, un mode d’existence partagé, qui relie les individus à leur environnement,

à leur habitat, et aux autres ? L’exposition invite à décrypter les marges, les failles, les intersections, les absences, les vulnérabilités et les réparations, tout autant qu’à célébrer le commun, les résistances et les alternatives. Elle nous permet d’imaginer de nouvelles façons d’être, de vivre, d’habiter ensemble dans des espaces repensés. La ville et la campagne, la terre et l’air, la vie et la mort. .

Rue de Rocgrand Espace Laulhère Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 98 00

