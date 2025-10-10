Rencontres d’architecture en mouvement Oloron-Sainte-Marie
Rencontres d’architecture en mouvement Oloron-Sainte-Marie vendredi 10 octobre 2025.
Rencontres d’architecture en mouvement
Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – -5 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
Au programme de ce deuxième jour
– 8h30 Accueil et café
– 9h Exposition en vrai (sur inscription) Habiter la vallée , Ostabat: habiter-cultiver et La ville-paysage
– 9h30 Ateliers Le parlement des enfants et Balade croquée et contée (réservés aux scolaires)
– 10h Exposition en vrai Du forum antique citoyen au marché samaritain et Formation MAJ (sur inscription)
– 12h Assemblée générale
-12h30 Déjeuner
– 14h Tables rondes L’attention comme méthode de travail puis Espace public & démocratie
– 14h30 Atelier Le parlement des enfants (réservé aux scolaires)
– 17h30 Conférences Lieu du soin & soin du lieu et L’art d’accommoder les restes
– 19h15 Archipride prestation de serment des nouveaux inscrits et parade liée au workshop Pourquoi tant de laine?
– 20h Fête foddtrucks et DJ set .
Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 98 00
English : Rencontres d’architecture en mouvement
German : Rencontres d’architecture en mouvement
Italiano :
Espanol : Rencontres d’architecture en mouvement
L’événement Rencontres d’architecture en mouvement Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme du Haut-Béarn