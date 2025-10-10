Rencontres d’architecture en mouvement Oloron-Sainte-Marie

Rencontres d’architecture en mouvement

Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-10

Au programme de ce deuxième jour

– 8h30 Accueil et café

– 9h Exposition en vrai (sur inscription) Habiter la vallée , Ostabat: habiter-cultiver et La ville-paysage

– 9h30 Ateliers Le parlement des enfants et Balade croquée et contée (réservés aux scolaires)

– 10h Exposition en vrai Du forum antique citoyen au marché samaritain et Formation MAJ (sur inscription)

– 12h Assemblée générale

-12h30 Déjeuner

– 14h Tables rondes L’attention comme méthode de travail puis Espace public & démocratie

– 14h30 Atelier Le parlement des enfants (réservé aux scolaires)

– 17h30 Conférences Lieu du soin & soin du lieu et L’art d’accommoder les restes

– 19h15 Archipride prestation de serment des nouveaux inscrits et parade liée au workshop Pourquoi tant de laine?

– 20h Fête foddtrucks et DJ set .

Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 98 00

