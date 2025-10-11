Rencontres d’architecture en mouvement Oloron-Sainte-Marie
Rencontres d’architecture en mouvement Oloron-Sainte-Marie samedi 11 octobre 2025.
Rencontres d’architecture en mouvement
Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – -5 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Venez assister aux rencontres d’architecture en mouvement pour sa deuxième édition.
Au programme de ce dernier jour
– 8h30 Accueil et café
– 9h Exposition en vrai (sur inscription) Employer, réemployer et Habiter la rivière
– 9h30 Ateliers Balade croquée et contée (sur inscription) et Dessine-moi un piémont
– 10h Exposition en vrai De place en place et table ronde Petite déambulation en incertitude (sur inscription)
-12h30 Déjeuner
– 14h Tables rondes Économie & écologie puis Air & liberté
– 17h45 Restitution protéiforme du workshop Architecture tout terrain
– 19h Conférence dessinée L’asymétrie des baratins
– 20h Fête & danse sur le pont d’Oloron
Programme détaillé ci-dessous. Réservation obligatoire pour les ateliers avec jauge. .
Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 98 00
English : Rencontres d’architecture en mouvement
German : Rencontres d’architecture en mouvement
Italiano :
Espanol : Rencontres d’architecture en mouvement
L’événement Rencontres d’architecture en mouvement Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme du Haut-Béarn