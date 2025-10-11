Rencontres d’architecture en mouvement Oloron-Sainte-Marie

Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – -5 EUR

Gratuit

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Venez assister aux rencontres d’architecture en mouvement pour sa deuxième édition.

Au programme de ce dernier jour

– 8h30 Accueil et café

– 9h Exposition en vrai (sur inscription) Employer, réemployer et Habiter la rivière

– 9h30 Ateliers Balade croquée et contée (sur inscription) et Dessine-moi un piémont

– 10h Exposition en vrai De place en place et table ronde Petite déambulation en incertitude (sur inscription)

-12h30 Déjeuner

– 14h Tables rondes Économie & écologie puis Air & liberté

– 17h45 Restitution protéiforme du workshop Architecture tout terrain

– 19h Conférence dessinée L’asymétrie des baratins

– 20h Fête & danse sur le pont d’Oloron

Programme détaillé ci-dessous. Réservation obligatoire pour les ateliers avec jauge. .

Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 98 00

