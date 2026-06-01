Rencontres d’auteurs avec Régis HAUTIERE, auteur de bandes dessinées Herzeele

Herzeele

Rencontres d’auteurs avec Régis HAUTIERE, auteur de bandes dessinées

270 Rue de Wormhout Herzeele Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:30:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Une rencontre avec l’auteur de bandes dessinées Régis HAUTIERE, le jeudi 18 juin prochain à 18h30 à la bibliothèque d’Herzeele, à ne rater sous aucun prétexte !

Un rendez-vous inédit avec un grand nom de la bande dessinée !

Le scénariste Régis HAUTIERE se prêtera au jeu des questions-réponses, parlera de son art, de son inspiration, des coulisses de son métier de scénariste BD et plus récemment de romancier de science-fiction, des petits et grands héros qui parcourent son univers et ses créations… et répondra aux questions du public.

Rencontre animée par la journaliste culturelle Françoise Objois.

Avec la participation de la librairie Lamartine de Bergues

Partenariat entre la Médiathèque départementale du Nord et la CCHF, dans le cadre de Partir en livre, soutenu par le Centre National du Livre.

Une rencontre avec l’auteur de bandes dessinées Régis HAUTIERE, le jeudi 18 juin prochain à 18h30 à la bibliothèque d’Herzeele, à ne rater sous aucun prétexte !

Un rendez-vous inédit avec un grand nom de la bande dessinée !

Le scénariste Régis HAUTIERE se prêtera au jeu des questions-réponses, parlera de son art, de son inspiration, des coulisses de son métier de scénariste BD et plus récemment de romancier de science-fiction, des petits et grands héros qui parcourent son univers et ses créations… et répondra aux questions du public.

Rencontre animée par la journaliste culturelle Françoise Objois.

Avec la participation de la librairie Lamartine de Bergues

Partenariat entre la Médiathèque départementale du Nord et la CCHF, dans le cadre de Partir en livre, soutenu par le Centre National du Livre. .

270 Rue de Wormhout Herzeele 59470 Nord Hauts-de-France +33 3 28 29 29 99 marieange.ollivier@cchf.fr

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English :

A meeting with comics author Régis HAUTIERE, on Thursday 18 June at 6.30 pm at the Herzeele library, not to be missed!

An unprecedented meeting with a great name in comics!

Scriptwriter Régis HAUTIERE will be on hand for a Q&A to talk about his art, his inspiration, the behind-the-scenes aspects of his work as a comic book scriptwriter and, more recently, as a science fiction novelist, and the big and small heroes who inhabit his world and his creations? and to answer questions from the audience.

Hosted by cultural journalist Françoise Objois.

With the participation of the Lamartine bookshop in Bergues

Partnership between the Médiathèque départementale du Nord and the CCHF, as part of Partir en livre, supported by the Centre National du Livre.

L’événement Rencontres d’auteurs avec Régis HAUTIERE, auteur de bandes dessinées Herzeele a été mis à jour le 2026-06-09 par Terre de Flandre Tourisme