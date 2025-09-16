Rencontres de Chants Polyphoniques Calvi

Rencontres de Chants Polyphoniques Calvi mardi 16 septembre 2025.

Rencontres de Chants Polyphoniques

Cathédrale Saint Jean-Baptiste & Oratoire Saint Antoine Calvi Haute-Corse

Tarif : 10 – 10 – 25 EUR

Concerts 21h30 25 € .Concerts 18h 15 € .
Les RDV de 11h de 5 à 10 € (selon les dates).
RDV de 11h du samedi 14 GRATUIT

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-09-16
fin : 2025-09-20

Date(s) :
2025-09-16

A l’iniziu c’era a voce… Au commencement était la voix.
Les polyphonies à Calvi c’est la magie des chants dans un cadre exceptionnel !
  .

Cathédrale Saint Jean-Baptiste & Oratoire Saint Antoine Calvi 20260 Haute-Corse Corse +33 4 95 65 16 67  resa.rpcalvi@gmail.com

English : Polyphonic Songs Festival

A l’iniziu c’era a voce… In the beginning there was voice.
Polyphonic magic in an exceptional setting in Calvi!

German :

A l’iniziu c’era a voce… Am Anfang war die Stimme.
Die Polyphonien in Calvi sind die Magie des Gesangs in einem außergewöhnlichen Rahmen!

Italiano : Incontri di Canti Polifonici

A l’iniziu c’era a voce… In principio era la voce.
Polifonia a Calvi è la magia del canto in un contesto eccezionale!

Espanol :

En el principio fue la voz… En el principio fue la voz.
Las polifonías de Calvi son la magia de las canciones en un marco excepcional

L’événement Rencontres de Chants Polyphoniques Calvi a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de Tourisme Intercommunal Calvi Balagne