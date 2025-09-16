Rencontres de Chants Polyphoniques Calvi
Rencontres de Chants Polyphoniques
Cathédrale Saint Jean-Baptiste & Oratoire Saint Antoine Calvi Haute-Corse
Tarif : 10 – 10 – 25 EUR
Concerts 21h30 25 € .Concerts 18h 15 € .
Les RDV de 11h de 5 à 10 € (selon les dates).
RDV de 11h du samedi 14 GRATUIT
Début : Lundi 2025-09-16
fin : 2025-09-20
2025-09-16
A l’iniziu c’era a voce… Au commencement était la voix.
Les polyphonies à Calvi c’est la magie des chants dans un cadre exceptionnel !
Cathédrale Saint Jean-Baptiste & Oratoire Saint Antoine Calvi 20260 Haute-Corse Corse +33 4 95 65 16 67 resa.rpcalvi@gmail.com
English : Polyphonic Songs Festival
A l’iniziu c’era a voce… In the beginning there was voice.
Polyphonic magic in an exceptional setting in Calvi!
German :
A l’iniziu c’era a voce… Am Anfang war die Stimme.
Die Polyphonien in Calvi sind die Magie des Gesangs in einem außergewöhnlichen Rahmen!
Italiano : Incontri di Canti Polifonici
A l’iniziu c’era a voce… In principio era la voce.
Polifonia a Calvi è la magia del canto in un contesto eccezionale!
Espanol :
En el principio fue la voz… En el principio fue la voz.
Las polifonías de Calvi son la magia de las canciones en un marco excepcional
