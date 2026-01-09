RENCONTRES DE CINÉMA Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins

RENCONTRES DE CINÉMA

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

2026-02-20 2026-02-21 2026-02-22 2026-02-23 2026-02-24 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27

Profitez de cet événement pour voir ou revoir de nombreux films.

Les séances seront au tarif préférentiel de 5€ pour permettre au plus grand nombre, petits et grands, jeunes et moins jeunes, de découvrir des films en avant-première, de voir ou revoir des films récents ou cultes.

Au programme comédies, drames, documentaires, films d’animation, thriller, biopics…

Pré-vente des billets ouverte aux caisses de Cinéjade et en ligne.



Programme complet à venir

Cinéjade 2 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 39 39 ot@tourisme-saint-brevin.fr

