Rencontres de contrebasses Rue Victor Basch Dinan

Rencontres de contrebasses

Rue Victor Basch Centre des Congrès René Benoît Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 17:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Le Pôle Enseignement Artistique de Dinan Agglomération accueille les contrebassistes des conservatoires et écoles de musique de Lamballe, Liffré, Montauban, Rennes, Saint-Brieuc, Saint-Malo et Accordances-Syrenor pour un concert inédit. .

Rue Victor Basch Centre des Congrès René Benoît Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 06 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rencontres de contrebasses Dinan a été mis à jour le 2026-03-10 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme