Rencontres de contrebasses Rue Victor Basch Dinan
Rencontres de contrebasses Rue Victor Basch Dinan dimanche 29 mars 2026.
Rencontres de contrebasses
Rue Victor Basch Centre des Congrès René Benoît Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 17:00:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Le Pôle Enseignement Artistique de Dinan Agglomération accueille les contrebassistes des conservatoires et écoles de musique de Lamballe, Liffré, Montauban, Rennes, Saint-Brieuc, Saint-Malo et Accordances-Syrenor pour un concert inédit. .
Rue Victor Basch Centre des Congrès René Benoît Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 06 04
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L’événement Rencontres de contrebasses Dinan a été mis à jour le 2026-03-10 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme