Rencontres de la MMSH. Pasteur et les antivax Bibliothèque Alcazar BMVR Marseille 1er Arrondissement

Rencontres de la MMSH. Pasteur et les antivax Bibliothèque Alcazar BMVR Marseille 1er Arrondissement vendredi 19 septembre 2025.

Rencontres de la MMSH. Pasteur et les antivax

Vendredi 19 septembre 2025 de 16h à 17h. Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 16:00:00

fin : 2025-09-19 17:00:00

Date(s) :

2025-09-19

Partant d’une analyse des débats contemporains sur la vaccination, ce livre revient sur la victoire de la médecine pastorienne pour mettre au jour les dynamiques autour desquelles se nouent les rapports entre l’histoire politique, celle de la République,

En 1889, Pasteur s’impose comme la figure du Grand Homme, bienfaiteur de l’humanité et savant républicain. Ses travaux sont érigés en étape décisive, non seulement dans l’affirmation de la médecine moderne, mais aussi dans la promotion de l’idéologie scientiste et progressiste qui s’impose au cœur du projet républicain.











A l’inverse, ses adversaires, pourtant nombreux, sont délégitimés et ravalés au rang d’irréductibles réactionnaires et de parfaits incompétents. De fait, Pasteur impose un nouveau modèle de la ‘science en train de se faire’ une science de laboratoire, tenue à l’écart de l’opinion, voire secrète. Par là, elle semble correspondre au modèle d’une République qui promeut un nouvel ordre social et politique, fondé sur la raison dans sa version pédagogique, faite pour justifier la domination coloniale, sociale et sexuelle.









Les microbes participent ainsi à la formation d’une forme de démocratie moderne , entre élections et affirmation de la société civile, en faisant émerger une forme de solidarité et de responsabilité fondée sur la pratique vaccinale. Et une nouvelle figure du savant et médecin que la République met à profit pour sortir de la crise de légitimité politique à laquelle elle fait face au tournant du siècle. .

Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Starting with an analysis of contemporary debates on vaccination, this book looks back at the victory of Pastorian medicine to reveal the dynamics that shape the relationship between political history and the history of the Republic,

German :

Das Buch analysiert die zeitgenössischen Debatten über Impfungen und geht auf den Sieg der Pastorianischen Medizin ein, um die Dynamiken aufzudecken, um die sich die Beziehungen zwischen der politischen Geschichte, der Geschichte der Republik, drehen,

Italiano :

Partendo da un’analisi dei dibattiti contemporanei sulla vaccinazione, questo libro guarda alla vittoria della medicina pastoriana per rivelare le dinamiche che modellano il rapporto tra storia politica e storia della Repubblica,

Espanol :

A partir de un análisis de los debates contemporáneos sobre la vacunación, este libro se remonta a la victoria de la medicina pastoril para revelar las dinámicas que configuran la relación entre la historia política y la historia de la República,

L’événement Rencontres de la MMSH. Pasteur et les antivax Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-10 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille