Rencontres de la mode Espace Culturel Saint-Exupéry Théâtre Molière Marignane

Rencontres de la mode

Samedi 4 avril 2026.

De 14h30 à 20h exposition de photos et tableaux.

14h film Yves Saint Laurent .

18h défilé de mode.

19h conférence sur Christian Dior. Espace Culturel Saint-Exupéry Théâtre Molière 53-55 Avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

A ne pas rater Exposition des photos de Victoria Odinska et des tableaux d’Alain Licata, projection du film Yves Saint Laurent , défilé de mode en présence de Miss Marseille et Miss Marignane, conférence sur Christian Dior, icône de la mode.

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Espace Culturel Saint-Exupéry Théâtre Molière 53-55 Avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 79 11 23 84

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English :

Don?t miss: Exhibition of photos by Victoria Odinska and paintings by Alain Licata, screening of the film Yves Saint Laurent , fashion show with Miss Marseille and Miss Marignane, conference on Christian Dior, fashion icon.

L’événement Rencontres de la mode Marignane a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme de Marignane