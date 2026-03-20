Rencontres de la mode Espace Culturel Saint-Exupéry Théâtre Molière Marignane
Rencontres de la mode Espace Culturel Saint-Exupéry Théâtre Molière Marignane samedi 4 avril 2026.
Rencontres de la mode
Samedi 4 avril 2026.
De 14h30 à 20h exposition de photos et tableaux.
14h film Yves Saint Laurent .
18h défilé de mode.
19h conférence sur Christian Dior. Espace Culturel Saint-Exupéry Théâtre Molière 53-55 Avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
A ne pas rater Exposition des photos de Victoria Odinska et des tableaux d’Alain Licata, projection du film Yves Saint Laurent , défilé de mode en présence de Miss Marseille et Miss Marignane, conférence sur Christian Dior, icône de la mode.
.
Espace Culturel Saint-Exupéry Théâtre Molière 53-55 Avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 79 11 23 84
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Don?t miss: Exhibition of photos by Victoria Odinska and paintings by Alain Licata, screening of the film Yves Saint Laurent , fashion show with Miss Marseille and Miss Marignane, conference on Christian Dior, fashion icon.
L’événement Rencontres de la mode Marignane a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme de Marignane