Rencontres de la stratégie nationale pour l’architecture Cité de l’Architecture et du patrimoine – Atrium Paris

Entrée gratuite, sur inscription et sous réserve des places disponibles.

Début : 2025-10-16T14:00:00 – 2025-10-16T21:30:00

Fin : 2025-10-16T14:00:00 – 2025-10-16T21:30:00

Durant cette journée, plusieurs temps forts mobiliseront l’écosystème de la nouvelle stratégie nationale pour l’architecture 2025-2029 lancée le 4 février 2025 par la ministre de la Culture.

A 14h30, une agora autour de controverses qui agitent le monde de l’architecture puis des interventions choisies pour illustrer les « Architectures du quotidien » vous seront proposées.

A partir de 18h, la jeune génération sera à l’honneur lors de l’inauguration de l’exposition « AJAP 2023 » avec la mise en lumière de leurs travaux et la projection de la bande annonce du film Penser l’incertitude de Christian Barani qui leur est dédié.

Cité de l'Architecture et du patrimoine – Atrium 7 Avenue Albert de Mun 75016 Paris Paris 75016 Chaillot Paris Île-de-France

