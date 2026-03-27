Rencontres de l’artisanat dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art Bayonne
Rencontres de l’artisanat dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art Bayonne jeudi 9 avril 2026.
Rencontres de l’artisanat dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art
Divers lieux Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-09
Durant les Journées Européennes des Métiers d’Art, l’artisanat est à l’honneur à Bayonne.
Du 10 au 12 avril, une cinquantaine d’artisans se réunissent sous chapiteau à l’esplanade Roland-Barthes pour une exposition-vente, des démonstrations et des initiations ouvertes à tous.
À la Poudrière du Bastion Royal, du 9 au 12 avril, une trentaine d’artisans présentent leurs créations autour du thème Explosif , mettant en valeur les différentes étapes de création.
Enfin, certains artisans bayonnais ouvrent les portes de leurs ateliers. La liste complète des participants est disponible dans le programme. .
Divers lieux Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00
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English : Rencontres de l’artisanat dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art
L’événement Rencontres de l’artisanat dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art Bayonne a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Bayonne
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