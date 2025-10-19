Rencontres de l’Artisanat Place du Général De Gaulle Saint-Martin-de-Crau

Dimanche 19 octobre 2025 de 10h à 18h. Place du Général De Gaulle Grande Halle Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-19 10:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-19

Rencontres de l’Artisanat à Saint-Martin-de-Crau Venez nombreux !

Un salon qui met à l’honneur nos artisans Saint-martinois le temps d’une journée. Des démonstrations de savoir-faire, des animations vous seront proposées. Des stands de dégustations seront également mis en place pour découvrir nos artisans gastronomes. Food-trucks et jeux en bois pour les enfants. .

Place du Général De Gaulle Grande Halle Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 98 40 lecoeurdelaprovence@agglo-accm.fr

English :

Rencontres de l’Artisanat à Saint-Martin-de-Crau: Come one, come all!

German :

Rencontres de l’Artisanat in Saint-Martin-de-Crau: Kommt zahlreich!

Italiano :

Rencontres de l’Artisanat a Saint-Martin-de-Crau: venite tutti!

Espanol :

Rencontres de l’Artisanat en Saint-Martin-de-Crau: ¡Venid todos!

L’événement Rencontres de l’Artisanat Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2025-10-09 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)