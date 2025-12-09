Rencontres de l’emploi Foyer socio-culturel Trélissac

Rencontres de l’emploi

La Ville de Trélissac accueillera les Rencontres de l’emploi le mardi 09 décembre 2025, à 18h30, au Foyer socio-culturel (827 rue Eugène Leroy).

Organisé en partenariat avec la Mission Locale du Grand Périgueux, la Maison de l’Emploi du Grand Périgueux, France Travail et Cap Emploi, cet événement permettra aux entreprises du territoire de présenter leurs opportunités de recrutement et d’échanger directement avec les candidats.

Ouverte à tous, cette rencontre s’adresse aux demandeurs d’emploi, aux salariés souhaitant évoluer, aux jeunes en recherche d’orientation ou à toute personne ayant un projet professionnel. Plusieurs secteurs devraient être représentés services à la personne, petite enfance, commerce, bâtiment, mécanique…

Les participants sont invités à se munir de plusieurs CV pour faciliter les prises de contact.

Renseignements 05 53 06 68 20. .

Foyer socio-culturel 827 Rue Eugène Leroy Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 68 20

