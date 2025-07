Rencontres de l’été avec le Père Binon Blaise Pascal Rue Gabriel Jeanton Tournus

Rencontres de l’été avec le Père Binon Blaise Pascal

Rue Gabriel Jeanton Abbaye Saint-Philibert Tournus Saône-et-Loire

Début : 2025-07-06 20:45:00

2025-07-06

Blaise PASCAL (1623-1662). Cet effrayant génie au dire de Chateaubriand, est un scientifique hors pair, mais il est aussi profondément croyant on retrouvera, cousu dans son vêtement, le fameux Mémorial , véritable profession de foi et programme de vie. Laissant de côté son œuvre scientifique que nous ne ferons qu’évoquer, nous nous attarderons davantage sur les Provinciales et les pensées et dirons quelques mots du jansénisme et de Port-Royal.

Afin de faire vivre les clochers des villages une rencontre estivale est proposée chaque dimanche dans une église de la paroisse et à l’Abbaye. Après la causerie et le temps de prière qui la suit, l’apéritif est offert à tous, moment privilégié de convivialité au cœur de l’été. .

