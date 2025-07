Rencontres de l’été avec le Père Binon Fiodor Dostoïevski Le Bourg Farges-lès-Mâcon

Le Bourg Eglise Farges-lès-Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-07-13 18:00:00

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Fiodor DOSTOIEVSKI (1821-1881). Le plus important des écrivains russes avec Léon Tolstoï connut le désespoir dès son plus jeune âge et passa 4 ans au bagne qu’il décrira dans ses souvenirs et dans souvenirs de la maison des morts mais sa foi orthodoxe et son amour de la Russie et de la littérature le sauvèrent. Qui ne connait ses oeuvres majeures crime et châtiment , le joueur , l’idiot , les possédés ou son chef d’oeuvre les frères Karamazov ? .

Le Bourg Eglise Farges-lès-Mâcon 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 03 76

English : Rencontres de l'été avec le Père Binon Fiodor Dostoïevski

German : Rencontres de l'été avec le Père Binon Fiodor Dostoïevski

