Rencontres de l’été avec le Père Binon Le mandat britannique, la shoah et la proclamation de l’indépendance de l’état d’Israël Le bourg Plottes

Informations pratiques

Plottes

Rencontres de l’été avec le Père Binon Le mandat britannique, la shoah et la proclamation de l’indépendance de l’état d’Israël

Le bourg Eglise Plottes Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 18:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Les dernières années du mandat britannique, la shoah, le sulfureux mufti du Jérusalem, l’attentat du King David, l’affaire de l’Exodus, le plan de partage de l’ONU, la proclamation de l’indépendance par David ben Gourion le 14 Mai 1948. La guerre et ses conséquences.

Lieux Le plan de Jérusalem, apprendre à bien se repérer dans le pays. .

Le bourg Eglise Plottes 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 03 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontres de l’été avec le Père Binon Le mandat britannique, la shoah et la proclamation de l’indépendance de l’état d’Israël

L’événement Rencontres de l’été avec le Père Binon Le mandat britannique, la shoah et la proclamation de l’indépendance de l’état d’Israël Plottes a été mis à jour le 2026-06-27 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II