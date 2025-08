Rencontres de l’été avec le Père Binon Paul Claudel Place de l’Abbaye Tournus

Rencontres de l’été avec le Père Binon Paul Claudel Place de l’Abbaye Tournus dimanche 10 août 2025.

Rencontres de l’été avec le Père Binon Paul Claudel

Place de l’Abbaye Abbaye Saint-Philibert Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-10 20:45:00

fin : 2025-08-10

Date(s) :

2025-08-10

Paul CLAUDEL (1868-1955). Auteur réputé difficile Paul Claudel semble né avec une soif spirituelle qui ne cessera de le tarauder. Sa découverte des poèmes de Rimbaud est pour lui une révélation. Cette lecture lui donne l’impression vivante et presque physique du surnaturel mais l’illumination décisive a lieu la nuit de Noël 1886 à Notre-Dame de Paris pendant le chant du Magnificat En un instant mon coeur fut touché et je crus . Dès lors l’ambassadeur de France écrit autant qu’il voyage. Si ses pièces les plus célèbres demeurent l’annonce faite à Marie qui met en exergue la victoire de l’esprit sur la chair et le soulier de satin , son œuvre, riche et foisonnante, ne se laisse pas résumer en quelques mots. .

Place de l’Abbaye Abbaye Saint-Philibert Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 03 76

English : Rencontres de l’été avec le Père Binon Paul Claudel

German : Rencontres de l’été avec le Père Binon Paul Claudel

Italiano :

Espanol :

L’événement Rencontres de l’été avec le Père Binon Paul Claudel Tournus a été mis à jour le 2025-07-09 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II