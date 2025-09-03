Rencontres de l’intérim ADECCO : recrutement préparateurs/rices de commandes Saint-Jacques-de-la-Lande – Agence RENNES SUD Saint-Jacques-de-la-Lande

Rencontres de l’intérim ADECCO : recrutement préparateurs/rices de commandes Saint-Jacques-de-la-Lande – Agence RENNES SUD Saint-Jacques-de-la-Lande mercredi 3 septembre 2025.

Rencontres de l’intérim ADECCO : recrutement préparateurs/rices de commandes Saint-Jacques-de-la-Lande – Agence RENNES SUD Saint-Jacques-de-la-Lande Mercredi 3 septembre, 08h30 Ille-et-Vilaine

Venez rencontrer l’agence de travail temporaire ADECCO.Plusieurs postes de préparateurs/rices de commandes à pourvoir sur l’extérieur de Rennes dans différentes entreprises.Les horaires sont variable

Venez rencontrer l’agence de travail temporaire ADECCO.Plusieurs postes de préparateurs/rices de commandes à pourvoir sur l’extérieur de Rennes dans différentes entreprises.Les horaires sont variables selon les entreprises, majoritairement sur du 2*8 mais horaires de journée possible pour certaines. Selon les horaires, un moyen de locomotion fiable est nécessaire type VL. Certaines entreprises restent accessibles en transport en commun mais à la marge notamment à cause des horaires en 2*8.Les

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-03T08:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-03T11:00:00.000+02:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/480359

Saint-Jacques-de-la-Lande – Agence RENNES SUD 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande La Courrouze Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Ille-et-Vilaine