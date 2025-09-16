Rencontres de l’intérim MANPOWER Agence RENNES SUD Rennes

Rencontres avec Manpower Intérim et Recrutement CDD/CCDI le 16/09/25 de 9h à12h Les consultants dans les secteurs : •BTP •Industrie / Logistique•Tertiaire / Services Seront présents pour échanger sur toutes les opportunités d’emploi disponibles et/vous conseiller dans vos projets professionnels. Merci de venir avec un CV à jour.

Vous serez reçus individuellement.

Début : 2025-09-16T11:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-16T12:00:00.000+02:00

Agence RENNES SUD 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine