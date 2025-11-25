Rencontres de l’intérim MANPOWER Agence RENNES SUD Rennes Mardi 25 novembre, 10h00 Ille-et-Vilaine

Rencontres avec Manpower Intérim et Recrutement CDD/CCDI le 16/09/25 de 9h à12h Les consultants dans les secteurs : • BTP / Transport • Industrie / Logistique • Tertiaire / Services Seront présents pour échanger sur toutes les opportunités d’emploi disponibles et/vous conseiller dans vos projets professionnels. Merci de venir avec un CV à jour.

Vous serez reçus individuellement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-25T10:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-25T11:00:00.000+01:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/518268

Agence RENNES SUD 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine