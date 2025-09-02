Rencontres de l’intérim SAMSIC Agence RENNES SUD Rennes

Venez rencontrer l’agence de travail temporaire SAMSIC à 9h à l’agence FRANCE TRAVAIL Rennes Sud.Nombreuses opportunités d’emploi dans plusieurs secteurs.N’oubliez pas votre CV.

Ces Rencontres de l’intérim sont ouvertes à tous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-02T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-02T12:00:00.000+02:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/480287

Agence RENNES SUD 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine