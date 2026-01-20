Rencontres de Musiques Traditionnelles

Bourges Cher

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-25

2026-01-23

Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musiques traditionnelles, les curieux et les danseurs, dans une ambiance chaleureuse et festive.

Les Rencontres de Musiques Traditionnelles reviennent pour leur 9ème édition, du vendredi 23 au dimanche 25 janvier 2026.

Cette édition propose une programmation riche mêlant concerts, bal traditionnel et ateliers de pratique, en partenariat avec Antre Peaux et le Conservatoire de Bourges.

Le week-end s’ouvrira par un concert d’ouverture à l’Auditorium Corinne-Dadat, suivi d’un bal traditionnel le samedi soir à Antre Peaux. Le dimanche, un concert de restitution viendra clôturer l’événement, mettant en lumière le travail réalisé lors des ateliers.

Au programme également ateliers de danse, cornemuse, vielle à roue et musique arabo-andalouse, ouverts à tous sur inscription préalable.

Découvrez ci-dessous le programme détaillé, les lieux et les horaires. .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60 inscription.rmt.bourges@gmail.com

A not-to-be-missed event for fans of traditional music, the curious and dancers, in a warm and festive atmosphere.

