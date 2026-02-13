Rencontres de percussions, Espace culturel Soutine, Lèves
Rencontres de percussions Dimanche 29 mars, 17h00 Espace culturel Soutine Eure-et-Loir
Entrée libre et gratuite
Les percussionnistes du conservatoire et de l’école de musique de Lèves proposeront un petit concert en commun, ouvert à tous.
Espace culturel Soutine 41, rue de la Chacatière 28300 Lèves Lèves 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Un concert des élèves des classes de percussions à Lèves. concert musique
