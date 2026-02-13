Rencontres de percussions, Espace culturel Soutine, Lèves

Rencontres de percussions Dimanche 29 mars, 17h00 Espace culturel Soutine Eure-et-Loir

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-29T17:00:00+02:00 – 2026-03-29T18:30:00+02:00

Fin : 2026-03-29T17:00:00+02:00 – 2026-03-29T18:30:00+02:00

Les percussionnistes du conservatoire et de l’école de musique de Lèves proposeront un petit concert en commun, ouvert à tous.

Espace culturel Soutine 41, rue de la Chacatière 28300 Lèves Lèves 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Illustrations : DR