Rencontres de percussions, Espace culturel Soutine, Lèves

Rencontres de percussions Dimanche 29 mars, 17h00 Espace culturel Soutine Eure-et-Loir

Entrée libre et gratuite

Les percussionnistes du conservatoire et de l’école de musique de Lèves proposeront un petit concert en commun, ouvert à tous.

Espace culturel Soutine 41, rue de la Chacatière 28300 Lèves Lèves 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Un concert des élèves des classes de percussions à Lèves. concert musique

