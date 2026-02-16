Rencontres de sculpture Fougères
Rencontres de sculpture Fougères samedi 13 juin 2026.
Rencontres de sculpture
Du 13 au 28 juin 2026, venez découvrir 12 artistes internationaux en pleine action !
Bois, carton, composite, marbre, granit, ou encore acier, les matériaux prennent vie sous vos yeux et se transforment en œuvres spectaculaires !
Tous les jours de 10h à 18h .
128 Avenue de la Verrerie Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne
