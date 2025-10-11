Rencontres de Théâtre amateur de Martigues Place du 8 mai 1945 Martigues

Rencontres de Théâtre amateur de Martigues Place du 8 mai 1945 Martigues samedi 11 octobre 2025.

Rencontres de Théâtre amateur de Martigues

Du samedi 11 au dimanche 12 octobre 2025 le dimanche à partir de 15h, à partir de 17h45 et à partir de 20h30. Le samedi à partir de 15h et à partir de 17h30. Place du 8 mai 1945 Jonquières Martigues Bouches-du-Rhône

Atelier 20_21 de Martigues propose la quatrième édition des Rencontres de Théâtre amateur. Cinq spectacles de Théâtre par des troupes régionales à vivre sur deux jours pour rire et se détendre.

Programme 2025.



Samedi 11 octobre 2025

– 15h Un fil à la patte de Georges Feydeau. Par la Cabre d’Or de Gignac-la-Nerthe. Durée 1h40.

– 17h45 Le circuit ordinaire de Jean-Claude Carrière. Par la Cie Illusoire jardin de Vailhauques 34. Durée 1h.

– 20h30 La maîtresse en maillot de bain de Fabienne Galula. Par les Mouches du coche de Marseille. Durée 1h10.



Dimanche 12 octobre 2025

– 15h Le théâtre ambulant Chopalovitch de L. Simovitch. Par Théâtre Découverte de Sausset les Pins. Durée 1h40.

– 17h30 Des Maux sous silence. Création de l’Atelier Virgule de Plan de Cuques. Durée 1h15.



Réservation conseillée par SMS. .

Place du 8 mai 1945 Jonquières Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 91 39 45 atelier20.21@gmail.com

English :

Atelier 20_21 in Martigues is staging the fourth Rencontres de Théâtre amateur. Five theatre performances by regional troupes over two days of laughter and relaxation.

German :

Atelier 20_21 in Martigues bietet die vierte Ausgabe der Rencontres de Théâtre Amateur (Amateurtheatertreffen) an. Fünf Theateraufführungen von regionalen Theatergruppen, die Sie an zwei Tagen erleben können, um zu lachen und sich zu entspannen.

Italiano :

L’Atelier 20_21 di Martigues organizza la quarta edizione dei Rencontres de Théâtre amateur. Cinque spettacoli teatrali di compagnie regionali in due giorni di risate e relax.

Espanol :

El Atelier 20_21 de Martigues organiza la cuarta edición de los Rencontres de Théâtre amateur. Cinco representaciones teatrales de compañías regionales en dos días de risas y relajación.

